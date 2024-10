Migranti, Tajani e Piantedosi incontrano Barnier. Il premier francese: “Collaboriamo bene con l’Italia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, hanno incontrato il premier francese Michel Barnier ed il suo ministro degli interni Bruno Retailleau, per parlare della cooperazione sui Migranti tra Italia e Francia. I 4 ministri hanno poi incontrato le forze di sicurezza, impiegate per il controllo del confine italo-francese. Barnier sui Migranti: “La collaborazione con l’Italia è efficace” «Per molte ragioni siamo insieme al ministro dell’Interno Bruno Retailleau. È il simbolo che portiamo di una cooperazione concreta, efficace, quotidiana, fra la Francia e l’Italia in questi posti di frontiera, in questo luogo simbolico dove ci troviamo, davanti al centro di cooperazione tra le forze di polizia francese e italiana». L’ha detto il primo ministro d’oltralpe Michel Barnier, facendo il punto sulle relazioni con il nostro Paese. Secoloditalia.it - Migranti, Tajani e Piantedosi incontrano Barnier. Il premier francese: “Collaboriamo bene con l’Italia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Antonioe il ministro degli Interni Matteo, hanno incontrato ilMicheled il suo ministro degli interni Bruno Retailleau, per parlare della cooperazione suitra Italia e Francia. I 4 ministri hanno poi incontrato le forze di sicurezza, impiegate per il controllo del confine italo-sui: “La collaborazione conè efficace” «Per molte ragioni siamo insieme al ministro dell’Interno Bruno Retailleau. È il simbolo che portiamo di una cooperazione concreta, efficace, quotidiana, fra la Francia ein questi posti di frontiera, in questo luogo simbolico dove ci troviamo, davanti al centro di cooperazione tra le forze di poliziae italiana». L’ha detto il primo ministro d’oltralpe Michel, facendo il punto sulle relazioni con il nostro Paese.

