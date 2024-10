Migranti, leader UE chiedono nuova direttiva urgente sui rimpatri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio UE chiede di aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio UE chiede di aumentare e accelerare idall'Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue

Migranti : Italia guida i falchi sui rimpatri. Muro di Madrid e Berlino. Meloni spiega all’Europa “l’esperimento Albania” - . Tutti, rigorosamente, fuori dai confini europei. Muro di Madrid e Berlino. L'offensiva che Italia, Danimarca e Olanda hanno portato al summit Ue sui rimpatri ha incassato un seguito importante segnando l'incipit di un nuovo approccio che si sta facendo largo a Bruxelles. La strategia ha, come simbolo, i cosiddetti 'returns hub', ovvero i centri per i rimpatri dove collocare gli irregolari. (Firenzepost.it)

Migranti - von der Leyen : “Presto una nuova proposta sui rimpatri” - “Uno dei principali punti di discussione è stato un approccio comune ai rimpatri. Quindi stiamo lavorando per migliorare questo lavoro operativo e presto presenteremo una nuova proposta legislativa – ne avevamo una dal 2018 ma è bloccata in Parlamento e Consiglio – per i rimpatri”. ”In questo contesto, abbiamo anche discusso di modi innovativi per contrastare l’immigrazione illegale e sono state ... (Lapresse.it)

Consiglio Ue - l’Italia guida la svolta a destra : la linea sui migranti è rimpatri e confini esterni - . Tradizionalmente “divisivo”, tanto da essere spesso accuratamente evitato, il tema dei migranti è invece stato centrale nel Consiglio europeo di questo ottobre. Sui conflitti nell’area, tra gli Stati Ue c’è l’unanimità nel chiedere il cessate il fuoco a Gaza e di evitare l’escalation, sulla necessità di fornire “più aiuti umanitari” e sulla “soluzione a due Stati”. (Secoloditalia.it)