Manifestazione nazionale dei lavoratori dell'auto a Roma: Acerbo (PRC) critica l'assenzeismo politico

La recente, dedicata aidel settore automotive, ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti del PRC, tra cui il segretario Mauro. Questo evento ha messo in luce non solo la forte mobilitazione dei metalmeccanici, ma anche la preoccupante situazione in cui versa l'industria automobilistica in Abruzzo.ha manifestato delusione per l'assenza del Presidente della Regione, Marcello Marsilio, evidenziando un tema cruciale per il futuro occupazionale della regione e sottolineando la necessità di un interventodeciso. La partecipazione della delegazione abruzzese e l'assenza della politica Laha visto una rilevante presenza di metalmeccanici abruzzesi, segno di una forte preoccupazione per il settore.