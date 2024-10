Maltempo nel Biellese: vigili del fuoco e Aib impegnati in interventi d’emergenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni atmosferiche avverse stanno interessando il Biellese da questa mattina, con vigili del fuoco e squadre di Aib impegnati a far fronte a numerose richieste di soccorso. Gli eventi climatici hanno provocato ingenti danni, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e creando disagi nel territorio circostante. L’intenso lavoro delle squadre di emergenza è fondamentale per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza pubblica in un contesto particolarmente critico. Danni e difficoltà: gli interventi dei vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno ricevuto un alto numero di segnalazioni da parte dei cittadini colpiti dai danni del Maltempo. Tra gli eventi più significativi, un albero è caduto lungo la strada che conduce al Santuario d’Oropa, una meta di pellegrinaggio molto frequentata. Gaeta.it - Maltempo nel Biellese: vigili del fuoco e Aib impegnati in interventi d’emergenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni atmosferiche avverse stanno interessando ilda questa mattina, condele squadre di Aiba far fronte a numerose richieste di soccorso. Gli eventi climatici hanno provocato ingenti danni, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e creando disagi nel territorio circostante. L’intenso lavoro delle squadre di emergenza è fondamentale per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza pubblica in un contesto particolarmente critico. Danni e difficoltà: glideideldelhanno ricevuto un alto numero di segnalazioni da parte dei cittadini colpiti dai danni del. Tra gli eventi più significativi, un albero è caduto lungo la strada che conduce al Santuario d’Oropa, una meta di pellegrinaggio molto frequentata.

