M5S, Auriemma: "Contrasteremo l'operazione di palazzo in corso a Somma Vesuviana" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La coordinatrice provinciale: "No all'ingresso nel M5S di chi si è presentato con liste antagoniste" "Non esiste alcuna autorizzazione all'ingresso del consigliere Bianco nel gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Somma Vesuviana. Non siamo interessati alle operazioni di palazzo e ad accogliere nella nostra forza politica chi si presentato ai cittadini con un progetto antagonista, distante dai nostri valori e dalla nostra comunità. Agiremo con decisione contro questo sciacallaggio politico con ogni iniziativa utile a tutela del Movimento 5 Stelle". Dichiara la deputata M5S e coordinatrice provinciale Carmela Auriemma. "Stiamo monitorando da vicino la situazione di Somma Vesuviana, valutando tutte le azioni necessarie a tutela del Movimento 5 Stelle.

