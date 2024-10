Formiche.net - L’Italia non è (ancora) sostenibile. I dati del Rapporto ASviS

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante gli impegni presi in tutte le sedi istituzionali internazionali e i vari piani varati a livello nazionale per rispettare questi impegni,procede sulla strada della sostenibilità arrancando rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppodell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “È urgente e necessario un profondo cambiamento di passo, mettendo lo sviluppoal centro di tutte le politiche, accelerando la transizione ecologica e digitale, lottando contro le disuguaglianze, anche territoriali, sfruttando le opportunità derivanti dalle nuove normative europee sulla sostenibilità nelle imprese e sulla rigenerazione dei territori, e dalla modifica della Costituzione del 2022 per tutelare i diritti delle nuove e future generazioni”. È quanto emerge dal, “Coltivare ora il nostro futuro.