L'economia sommersa e le attività illegali valgono più di 200 miliardi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Più di 200tra economia. Il report dell’Istat sulnon osservata nei conti nazionali evidenzia come il valore di tutto ciò che non è dichiarato nel 2022 sia in crescita di 17,6. Un aumento del 9,6% rispetto al 2021.vale, secondo le stime dell’istituto di statistica, poco meno di 182di euro, in crescita di 16,3rispetto all’anno precedente. A queste vanno aggiunte leche si avvicinano a quota 20. Per un totale che supera quindi i 200complessivi.e lein Italia: i dati Istat Con questa cifra, l’incidenza delnon osservata (la somma di sommerso e) sul Pil si è mantenuta stabile, salendo di poco dal 10,0% al 10,1% e restando di 0,7 punti percentuali al di sotto del dato osservato nel 2019.