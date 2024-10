Laura Frosecchi uccisa a sangue freddo nella sua panetteria. Arrestato il nipote di 22 anni: dinamica e movente (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mattia Scutti le ha sparato, poi ha chiamato i Carabinieri ed ha confessato tutto. Chi era Laura Frosecchi e qual è il movente dell’omicidio “Ho sparato a mia zia” avrebbe detto al 118, che ha chiamato lui stesso dopo aver brutalmente ucciso a colpi di pistola Laura Frosecchi, titolare dello storico alimentari “Da Graziella” di Chiesanuova, frazione di San Casciano. Laura era sua zia e, secondo quanto oggi stanno ricostruendo gli inquirenti anche grazie ai racconti del marito Stefano Bettoni e di altre persone vicine alla famiglia, lei era una delle poche con cui il nipote 22enne aveva un buon rapporto. uccisa a sangue freddo dal nipote: cos’è successo a Laura Frosecchi (cityrumors.it / Foto da Facebook)Intervistato dal Corriere, Stefano Bettoni si dice incredulo di quanto stia vivendo. Cityrumors.it - Laura Frosecchi uccisa a sangue freddo nella sua panetteria. Arrestato il nipote di 22 anni: dinamica e movente Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mattia Scutti le ha sparato, poi ha chiamato i Carabinieri ed ha confessato tutto. Chi erae qual è ildell’omicidio “Ho sparato a mia zia” avrebbe detto al 118, che ha chiamato lui stesso dopo aver brutalmente ucciso a colpi di pistola, titolare dello storico alimentari “Da Graziella” di Chiesanuova, frazione di San Casciano.era sua zia e, secondo quanto oggi stanno ricostruendo gli inquirenti anche grazie ai racconti del marito Stefano Bettoni e di altre persone vicine alla famiglia, lei era una delle poche con cui il22enne aveva un buon rapporto.dal: cos’è successo a(cityrumors.it / Foto da Facebook)Intervistato dal Corriere, Stefano Bettoni si dice incredulo di quanto stia vivendo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Laura Frosecchi uccisa dal nipote - il marito : «Aveva difficoltà - ma parlava con noi. Avrei preferito ammazzasse me - così lei sarebbe viva» - Non ha parole che possano spiegare il suo dolore, Stefano Bettoni, il marito di Laura Frosecchi, 55 anni uccisa all'interno del suo negozio, il panificio 'Forno Da... (Leggo.it)

Laura Frosecchi uccisa dal nipote - la testimonianza : “Il suo corpo era in un lago di sangue” - Alcuni testimoni avrebbero sentito colpi di arma da fuoco: a sparare sarebbe stato il giovane nipote Mattia Scutti di 22 anni che, armato di pistola, si è poi barricato in casa, per poi venire bloccato dai carabinieri un paio d’ore dopo. Leggi anche: Paolina Olivieri, l’87enne scomparsa trovata morta tra i vigneti La drammatica testimonianza Questa la testimonianza delle donna che ... (Thesocialpost.it)

Laura Frosecchi uccisa dal nipote nel negozio - la donna che ha trovato il corpo : «Il suo corpo era in un lago di sangue - ho urlato per lo choc» - . Ricordo solo di aver urlato e di essere uscita di corsa, terrorizzata. Laura Frosecchi è stata uccisa dal nipote nel negozio di alimentari di famiglia. Un’immagine che non mi toglierò mai dagli occhi, è stato uno choc», è la testimonianza della cliente che ha trovato la vittima, come riporta La Nazione. (361magazine.com)