L’apertura del Grand Egyptian Museum: un nuovo punto di riferimento per la cultura egiziana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Grand Egyptian Museum riaccende l’entusiasmo per la storia e la cultura dell’antico Egitto con L’apertura di 12 sale espositive. Situato a pochi passi dalle Piramidi di Giza, il museo, che prende forma dopo oltre un decennio di lavori, accoglierà fino a 4.000 visitatori al giorno in un’importante fase di prova prima dell’inaugurazione ufficiale, la cui data rimane da definire. Attraverso un’importante collezione di reperti storici, il GEM si propone di diventare il più Grande museo archeologico del mondo dedicato a una singola civilità. Un museo al servizio della storia Realizzato con un investimento che supera il miliardo di dollari, il GEM è in fase di completamento dopo ripetuti rinvii legati a vari fattori, tra cui la pandemia di Covid-19. Gaeta.it - L’apertura del Grand Egyptian Museum: un nuovo punto di riferimento per la cultura egiziana Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilriaccende l’entusiasmo per la storia e ladell’antico Egitto condi 12 sale espositive. Situato a pochi passi dalle Piramidi di Giza, il museo, che prende forma dopo oltre un decennio di lavori, accoglierà fino a 4.000 visitatori al giorno in un’importante fase di prova prima dell’inaugurazione ufficiale, la cui data rimane da definire. Attraverso un’importante collezione di reperti storici, il GEM si propone di diventare il piùe museo archeologico del mondo dedicato a una singola civilità. Un museo al servizio della storia Realizzato con un investimento che supera il miliardo di dollari, il GEM è in fase di completamento dopo ripetuti rinvii legati a vari fattori, tra cui la pandemia di Covid-19.

