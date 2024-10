Lapresse.it - Ladro ucciso a Milano, Pm: “Colpito mentre strisciava e gridava aiuto”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Eros Di Ronza è statostava strisciando fuori dal locale” di via Cermenate 35/A ae la “fase di maggior violenza” è avvenuta quando “l’uomo era a terra, gridando”. È quanto si legge nella richiesta di convalida dell’arresto firmata dalla pm meneghina, Maura Ripamonti, nei confronti del 30enne Zhou Shu e del 49enne Chongbing Liu per l’omicidio volontario del 37enne rapinatore avvenuto all’alba di giovedì. La vittima “non ha reagito” ai circa 20 “colpi” di una “forbice” in acciaio, con lama di 11 centimetri, trovata a terra dagli agenti delle Volanti della Questura intervenuti sul posto. Il nipote del barista: “Abbiamo fermato il, sono stato io” “Ilnon riesce più a camminare, è fuori non cammina più, sta quasi morendo, ho dato un pugno ale adesso sta quasi morendo, non riesco a capire se è vivo o no, sta malissimo, esce sangue”.