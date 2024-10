Ladro ucciso a Milano, il pm: reazione sproporzionata, colpi violenti quando era inerme (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano –"Ho dato un pugno al Ladro e adesso sta quasi morendo". Così, come risulta negli atti, Shu Zhou, il 30enne cinese arrestato per omicidio volontario assieme allo zio per aver ucciso Eros Di Ronza ieri, dopo un tentativo di furto nel bar di viale Giovanni da Cermenate, ha descritto cosa era accaduto nella sua telefonata al numero unico di emergenza. "Abbiamo già fermato il Ladro, adesso sta male, sta malissimo, fate venire un'ambulanza () sta malissimo, esce sangue, l'abbiamo picchiato serve l'ambulanza () è entrato dentro voleva rubare i soldi", diceva il 30enne. Le venti forbiciate Come risulta dall'imputazione, Di Ronza è stato colpito, con una forbice da 11 centimetri di lama, "al petto, all'addome, alla schiena, ai fianchi, alle gambe ed agli arti superiori", con "circa 20" forbiciate. Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Ilgiorno.it - Ladro ucciso a Milano, il pm: reazione sproporzionata, colpi violenti quando era inerme Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)–"Ho dato un pugno ale adesso sta quasi morendo". Così, come risulta negli atti, Shu Zhou, il 30enne cinese arrestato per omicidio volontario assieme allo zio per averEros Di Ronza ieri, dopo un tentativo di furto nel bar di viale Giovanni da Cermenate, ha descritto cosa era accaduto nella sua telefonata al numero unico di emergenza. "Abbiamo già fermato il, adesso sta male, sta malissimo, fate venire un'ambulanza () sta malissimo, esce sangue, l'abbiamo picchiato serve l'ambulanza () è entrato dentro voleva rubare i soldi", diceva il 30enne. Le venti forbiciate Come risulta dall'imputazione, Di Ronza è statoto, con una forbice da 11 centimetri di lama, "al petto, all'addome, alla schiena, ai fianchi, alle gambe ed agli arti superiori", con "circa 20" forbiciate. Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale.

