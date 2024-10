La sfida di tre giovanissimi: "Ecco ’Abasia’, il nostro marchio di streetwear. Siamo pronti a debuttare" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il loro immaginario è intriso di musica, colori fluo, felpe oversize e linee fluide in cui le categorie ‘maschile’ e ‘femminile’ perdono progressivamente consistenza, fino a scomparire. I loro sogni e progetti parlano lingue diverse, profondamente diverse da quelle con cui gli adulti cercano di incasellarli e raccontarli. È la doverosa premessa che occorre fare prima di parlare di ’Abasia’, il brand di abbigliamento streetwear che vedrà ufficialmente la luce stasera, a Forlì, in occasione di un evento jazz al circolo Aurora, in corso Garibaldi. Ciò che balza immediatamente all’occhio è la giovane età dei fondatori, due dei quali addirittura minorenni: Alessandro Lecci, forlivese, ha 17 anni; Federico Tizi, di Forlimpopoli, è suo coetaneo; Mattia Campri, anch’egli di Forlimpopoli, ne ha 19. Ilrestodelcarlino.it - La sfida di tre giovanissimi: "Ecco ’Abasia’, il nostro marchio di streetwear. Siamo pronti a debuttare" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il loro immaginario è intriso di musica, colori fluo, felpe oversize e linee fluide in cui le categorie ‘maschile’ e ‘femminile’ perdono progressivamente consistenza, fino a scomparire. I loro sogni e progetti parlano lingue diverse, profondamente diverse da quelle con cui gli adulti cercano di incasellarli e raccontarli. È la doverosa premessa che occorre fare prima di parlare di, il brand di abbigliamentoche vedrà ufficialmente la luce stasera, a Forlì, in occasione di un evento jazz al circolo Aurora, in corso Garibaldi. Ciò che balza immediatamente all’occhio è la giovane età dei fondatori, due dei quali addirittura minorenni: Alessandro Lecci, forlivese, ha 17 anni; Federico Tizi, di Forlimpopoli, è suo coetaneo; Mattia Campri, anch’egli di Forlimpopoli, ne ha 19.

