"La raccolta differenziata in città non è efficiente" (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' inaccettabile vedere la scarsa efficienza nella raccolta dei rifiuti, soprattutto per la differenziata! Ogni giorno assistiamo a cassonetti stracolmi e a rifiuti sparsi, segno di una gestione che non funziona. Inoltre, il servizio non è costante e questo crea un grosso disagio. E' ragionevole Palermotoday.it - "La raccolta differenziata in città non è efficiente" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' inaccettabile vedere la scarsa efficienza nelladei rifiuti, soprattutto per la! Ogni giorno assistiamo a cassonetti stracolmi e a rifiuti sparsi, segno di una gestione che non funziona. Inoltre, il servizio non è costante e questo crea un grosso disagio. E' ragionevole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Villanova - in arrivo i nuovi contenitori per la raccolta differenziata - Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. In... (Ilpiacenza.it)

Raccolta differenziata - ecco la nuova isola ecologica di Sondrio - Nel 2025 i cittadini di Sondrio avranno a disposizione una moderna isola ecologica dove conferire direttamente ogni tipo di rifiuto, ingombranti e piccoli elettrodomestici compresi. Con l'aggiudicazione dei lavori all'impresa DME di Traona, uno dei cinque partecipanti alla gara di appalto... (Sondriotoday.it)

Napoli - sprint sulla raccolta differenziata : pronti sgravi e incentivi per i napoletani virtuosi - Quartiere che vai, tasso di differenziata che trovi. Indipendentemente dal ceto sociale e dal benessere economico della zona. La media dei rifiuti correttamente smaltiti a San Giovanni a... (Ilmattino.it)