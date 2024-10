La nostra Luce! Una prospettiva diversa e inclusiva sul mondo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna il grande appuntamento con il Festival di Luce!, sabato 19 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il tema del quarto anniversario è l'intelligenza artificiale, affrontato con le voci di tantissimi ospiti presenti a Firenze. Proprio qui, a La Nazione, il canale digitale del Gruppo Monrif dedicato ai temi sociali, all'inclusione e alla diversità, è nato grazie anche al contributo delle firme di tutte le nostre testate. Tanti i temi affrontati ogni giorno, dalla disparità di genere alla disabilità, dall'ambiente al mondo Lgbtq+. E soprattutto le storie di vita delle persone. Uno spazio dove dare voce a chi non ne ha, a chi non è rappresentato ma anche a chi si prende il proprio riscatto e raggiunge traguardi inaspettati. Una prospettiva nuova, più equa sempre partendo dall'attualità. Quotidiano.net - La nostra Luce! Una prospettiva diversa e inclusiva sul mondo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna il grande appuntamento con il Festival di!, sabato 19 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il tema del quarto anniversario è l'intelligenza artificiale, affrontato con le voci di tantissimi ospiti presenti a Firenze. Proprio qui, a La Nazione, il canale digitale del Gruppo Monrif dedicato ai temi sociali, all'inclusione e alla diversità, è nato grazie anche al contributo delle firme di tutte le nostre testate. Tanti i temi affrontati ogni giorno, dalla disparità di genere alla disabilità, dall'ambiente alLgbtq+. E soprattutto le storie di vita delle persone. Uno spazio dove dare voce a chi non ne ha, a chi non è rappresentato ma anche a chi si prende il proprio riscatto e raggiunge traguardi inaspettati. Unanuova, più equa sempre partendo dall'attualità.

