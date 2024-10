La morte di Liam Payne e la fine dell'innocenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le immagini che colpiscono di più riguardano le fan che hanno improvvisato una veglia per lui, portando candele e cartelloni con dediche varie. Ragazze più che ventenni, cresciute con la sua musica, la loro musica, perché se si era adolescenti intorno al 2012 era impossibile restare indifferenti Today.it - La morte di Liam Payne e la fine dell'innocenza Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le immagini che colpiscono di più riguardano le fan che hanno improvvisato una veglia per lui, portando candele e cartelloni con dediche varie. Ragazze più che ventenni, cresciute con la sua musica, la loro musica, perché se si era adolescenti intorno al 2012 era impossibile restare indifferenti

Giardini la Mortella - Ischia : agli Incontri Musicali autunnali il Duo Gaudenzi-Pische - 00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella. Ha preso parte al progetto Ensemble d’Accordo in convenzione con l’Hochschule Der Künste di Zurigo ed ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana e dell’Orchestra Regionale Toscana. Attualmente frequenta i corsi di perfezionamento in musica da camera e in pianoforte presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma. (Ildenaro.it)

Se l'abbiamo vista e non smettiamo di riguardarla - anche all'indomani della morte di Matthew Perry - è perché in fondo fantastichiamo di vivere con loro - in quel modo. Sempre con il buonumore - sempre con la certezza di un posto - e amici - a cui tornare. Come ricorda il tema musicale di apertura della sitcom - I'll Be There For You - L’ironia dei personaggi e il loro voler condividere tutto, le scene spassose nell’appartamento che condividono a New York e le confessioni al caffè dell’angolo, il Central Perk: attraverso momenti anche di estrema quotidianità l’amicia è entrata con gran forza nelle case di tutto il mondo. (Iodonna.it)

Morte di Tito Jackson : il mondo della musica in lutto - . Tito Jackson sarà ricordato non solo per il suo talento musicale. Tito Jackson, fratello di Michael e Janet Jackson e membro fondatore dei leggendari Jackson 5, è morto all’età di 70 anni. Tito era un padre amorevole e un nonno affettuoso. Pur non raggiungendo il successo planetario del fratello minore, Tito è sempre stato rispettato per la sua dedizione alla musica e per la sua umiltà, ... (Velvetmag.it)