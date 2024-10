Ischemia cerebrale, sintomi e prevenzione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando il cervello non riceve abbastanza sangue si parla di Ischemia cerebrale, ovvero si ha una carenza d'ossigeno che può rivelarsi pericolosa. Scopri i sintomi e come prevenirla Ilgiornale.it - Ischemia cerebrale, sintomi e prevenzione Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quando il cervello non riceve abbastanza sangue si parla di, ovvero si ha una carenza d'ossigeno che può rivelarsi pericolosa. Scopri ie come prevenirla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zeman colpito da ischemia cerebrale : ricoverato a Pescara - Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). (Quotidiano.net)

Zeman ricoverato in ospedale per un’ischemia cerebrale : quali sono le sue condizioni - Il tecnico boemo, oggi 77enne, si trovava a Roma quando ha avvertito il malore: è stato trasportato d'urgenza alla clinica "Pierangeli" di Pescara per essere sottoposto a controlli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il primo sintomo dell’ischemia cerebrale : è fondamentale saperlo per salvarti la vita - I sintomi dell’ischemia cerebrale: attenzione a non sottovalutarli Senza vivere nell’ansia e nell’allarmismo, è comunque importante (qualora si manifestassero appunto determinate situazioni) ascoltare il proprio corpo e non sottovalutare particolari sintomi. itL’ischemia cerebrale può essere di tipo focale (quando è confinata in un’area limitata del tessuto cerebrale) o tipo globale, quando ... (Cityrumors.it)