In arrivo la serie tv su Mike Bongiorno Daniela Zuccoli | Ho pianto guardandola così non lo avete mai visto

(Adnkronos) – Alla Festa del cinema di Roma un grande omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario della sua nascita: alla kermesse viene presentata 'Mike', miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito che racconta la gioventù del presentatore e la sua carriera in Rai. "Ogni volta che ho visto un pezzo di questa serie ho pianto, è bellissima", ha dichiarato all'Adnkronos Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno. Nella serie, tratta dalla prima parte dell'autobiografia 'La versione di Mike', Bongiorno è interpretato da due attori diversi: Elia Nuzzolo (già Max Pezzali in 'Hanno ucciso l'uomo ragno') e Claudio Gioè. "Sono stata sul set – ha spiegato Daniela Zuccoli all'Adnkronos – Elia Nuzzolo è molto carino e assomiglia a Mike da giovane, Claudio Gioè ha imparato tutti i suoi movimenti, i modi di fare. Vedendolo truccato, da lontano, sembrava proprio lui.

