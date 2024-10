Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 40 euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prezzo del gas apre in calo sotto 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,5 euro. Quotidiano.net - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 40 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildel gas apre in40al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,5

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il prezzo del gas apre in rialzo a 39 - 6 euro - Avvio in aumento per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dello 0,9% a 39,6 euro al megawattora. (Quotidiano.net)

Il prezzo del gas apre in rialzo a 39 - 6 euro - Avvio in aumento per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dello 0,9% a 39,6 euro al megawattora. (Quotidiano.net)

Passione a caro prezzo : la maglia del Napoli è la più costosa d’Europa - it. Il Napoli ha superato club come l’Olympique Marsiglia (145 euro) e il Newcastle (144 euro), che completano il podio, seguiti da squadre di Ligue 1 come Monaco (138 euro) e Nizza (136 euro). Secondo un’analisi condotta da Calcio e Finanza, la divisa degli azzurri, comprensiva di personalizzazioni, sponsor e patch del campionato, raggiunge i 155 euro, posizionando il Napoli al primo posto ... (Anteprima24.it)