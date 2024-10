Il film su Berlinguer con Elio Germano criticato da Gasparri: “Descritto come eroe dell’anticomunismo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esponente di Forza Italia commenta il film con Elio Germano dopo la prima alla Festa del Cinema di Roma: "L'ho trovato interessante, ma attendiamo un secondo film che completi le lacune di quello appena uscito". Fanpage.it - Il film su Berlinguer con Elio Germano criticato da Gasparri: “Descritto come eroe dell’anticomunismo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esponente di Forza Italia commenta ilcondopo la prima alla Festa del Cinema di Roma: "L'ho trovato interessante, ma attendiamo un secondoche completi le lacune di quello appena uscito".

Sinistra in delirio per il bel film su Berlinguer - Elio Germano rovina tutto con la lagna anti-Meloni… - Sottovaluta, però, i compagni, che ieri sono accorsi in massa anche in rappresentanza di Elly Schlein, che di Enrico aveva parlato in termini “straordinari” e ne aveva apposto il volto sulle tessere del Pd. “Oggi ci manca quel senso di collettività per cui questo paese riguardava tutti e non era un ring dove entrare in competizione l’uno contro l’altro; ci si sacrificava per il bene comune, si ... (Secoloditalia.it)

Festa del Cinema di Roma - Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre : “È il nostro atto politico” - Uno tra tutti quello della guerra”. Anni in cui Berlinguer, con il suo accento sardo, la sigaretta sempre in bocca e il suo silenzio eloquente, ha messo al centro della sua vita il bene della collettività arrivando a un passo dal cambiare la Storia. Non c’è ancora una risposta, ma solo la consapevolezza di aver lasciato per strada l’identità”. (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre : “È il nostro atto politico” - La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. “È il nostro atto politico”, […]. La pellicola sul segretario del Partito Comunista, morto l'11 giugno 1984, arriva nelle sale il 31 ottobre con Lucky Red La 19esima Festa del Cinema di Roma si apre con il pugno chiuso di Enrico Berlinguer con il film ‘Berlinguer. (Sbircialanotizia.it)