Halloween 2024: 5 profili da seguire su Instagram per un trucco spaventoso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Halloween si avvicina e, visto che ormai quella del 31 ottobre è una tradizione consolidata anche nel nostro Paese, sempre più persone sono in cerca di ispirazione per costumi che siano originali e non scontati. Attenzione, però: in questa particolare giornata anche il make up riveste un ruolo fondamentale, perché avere un trucco davvero "spaventoso" può fare la differenza per la riuscita di un travestimento e per farvi essere in pieno stile Halloween. Fra i trucchi preferiti ci sono, ovviamente, quelli da teschio, da maschera del Dia de los muertos, ma anche vampiri, streghe e mostri sono nella lista dei make up più ricreati: viola, rosso, nero, grigio e verde, invece alcune delle tonalità di colori più usate per creare sfumature ma anche cicatrici, rigoli di sangue, lividi e altri segni tipici della festa, che diano l'idea di un aspetto emaciato e terrificante.

