Giorgio Armani re d’America, stuolo di viaggiatrici chic per il ritorno nella Grande Mela (Di venerdì 18 ottobre 2024) New York, 18 ottobre 2024 – Con una standing ovation entusiasta e piena di ammirazione si è chiusa ieri sera la bella sfilata di Giorgio Armani a New York per la primavera-estate 2025 all’Armory su Park Avenue, trasformata dalla sensibilità del Grande stilista in una immaginaria stazione ferroviaria degli anni Quaranta. Ed ecco che comincia lo show, con quasi 100 tra modelle e modelli, nell’immenso spazio dell’Armeria del 7° Reggimento dove più di 600 invitati hanno potuto vivere la Grande emozione della pura bellezza Armaniana. La quintessenza del Dna dello stilista che nel 1979 ha fondato la Giorgio Armani Corporation proprio qui a New York e nello stesso anno ha ricevuto l’Oscar della Moda col Neiman Marcus Fashion Award. Poi nel 1980 la gloria con Richard Gere tutto vestito Armani nel leggendario ‘American Gigolò’. Quotidiano.net - Giorgio Armani re d’America, stuolo di viaggiatrici chic per il ritorno nella Grande Mela Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) New York, 18 ottobre 2024 – Con una standing ovation entusiasta e piena di ammirazione si è chiusa ieri sera la bella sfilata dia New York per la primavera-estate 2025 all’Armory su Park Avenue, trasformata dalla sensibilità delstilista in una immaginaria stazione ferroviaria degli anni Quaranta. Ed ecco che comincia lo show, con quasi 100 tra modelle e modelli, nell’immenso spazio dell’Armeria del 7° Reggimento dove più di 600 invitati hanno potuto vivere laemozione della pura bellezzaana. La quintessenza del Dna dello stilista che nel 1979 ha fondato laCorporation proprio qui a New York e nello stesso anno ha ricevuto l’Oscar della Moda col Neiman Marcus Fashion Award. Poi nel 1980 la gloria con Richard Gere tutto vestitonel leggendario ‘American Gigolò’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgio Armani inaugura il nuovo palazzo a New York : un appartamento costa oltre 20 milioni di euro - Giorgio Armani ha inaugurato a New York in Madison Avenue il building che ospita le sue boutique, un ristorante e le lussuose dimore Giorgio Armani Residences.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Laura Pausini e Paola Cortellesi orgoglio italiano a New York per la sfilata di Giorgio Armani - Parata di celebrities alla sfilata di Giorgio Armani a New York. Lo stilista ha presentato la collezione Primavera/Estate 2025.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giorgio Armani sfila a New York : il Re conquista (ancora una volta) l'America - Il re dell'eleganza ha inaugurato nella Grande Mela la nuova destinazione non plus ultra del vero lusso italiano su Madison Avenue. E lo ha fatto presentando non solo la nuova collezione Giorgio Armani Primavera-Estate 2025 ma anche una linea esclusiva per la sua clientela newyorkese. (Vanityfair.it)