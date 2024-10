Giacomo Gianniotti, vi riuscite a immaginare vestito il sex symbol del momento che in Inganno abbiamo visto nei panni (si fa per dire) del giovane seduttore misterioso? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Abbandonato il camice indossato su Grey's Anatomy e la calzamaglia di Diabolik, l'attore si è fatto notare per muscoli e pettorali in bella vista. In netta controtendenza, noi ve lo mostriamo vestito di tutto punto. È nata una stella ma è nata anche un'icona di stile? Vanityfair.it - Giacomo Gianniotti, vi riuscite a immaginare vestito il sex symbol del momento che in Inganno abbiamo visto nei panni (si fa per dire) del giovane seduttore misterioso? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Abbandonato il camice indossato su Grey's Anatomy e la calzamaglia di Diabolik, l'attore si è fatto notare per muscoli e pettorali in bella vista. In netta controtendenza, noi ve lo mostriamodi tutto punto. È nata una stella ma è nata anche un'icona di stile?

‘Natale fuori orario’ - un “documentario travestito da film” per Vinicio Capossela - Alla proiezione ufficiale saranno presenti il regista, Vinicio Capossela e parte del cast. ‘Natale fuori orario’, il nuovo film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela, viene presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Olimpico. (Lopinionista.it)

Treni - maltempo e animale investito sui binari : ritardi e cancellazioni. Un’altra giornata no per i viaggiatori - Firenze, 8 ottobre 2024 – Proprio nel giorno del caos sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li (chiusa per ore per un camion ribaltato) anche il trasporto ferroviario è andato in tilt in più punti della rete in Toscana. Nel tardo pomeriggio ritardi e cancellazioni tra Prato e Pistoia (con ovvie ripercussioni su tutta la linea Firenze-Viareggio) per la presenza di estranei sui binari. (Lanazione.it)

L’Italia è tornata ad attrarre investitori : così si misurano il valore reale del Paese e i meriti del governo - . Perché? “Investiamo in Italia perché nel Paese c’è molto talento”, ha dichiarato Brad Smith, vicepresidente della multinazionale statunitense, perché da noi ora vale la pena investire in know how e creazione di competenze. Ma anche come i dubbi che suscitano le minoranze in Parlamento che non riconoscono il merito del governo Meloni per l’investimento di 4,3 miliardi di dollari in Italia del ... (Secoloditalia.it)