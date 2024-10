Gaeta.it - Foggia e Bat nel mirino della giustizia: imprenditori accusati di traffico illecito di rifiuti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine continuano a contrastare attività illecite legate alla gestione deiin Campania e Puglia. Recentemente i Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito diversi provvedimenti cautelari nei confronti di un gruppo dididi. Questo articolo analizza i dettagli dell’operazione e le implicazioni per l’ambiente e la salute pubblica. I dettagli dell’operazione dei Carabinieri L’operazione condotta dai Carabinieri ha portato all’emissione di ordinanze cautelari nei confronti di alcunicoinvolti in un’organizzazione dedita aldipericolosi. Sequestri e arresti sono avvenuti nella provincia di Napoli, ma anche in altre aree, come ilno e la Bat.