Fino alla fine: recensione del film di Gabriele Muccino – #RoFF19 "La vita è il risultato delle scelte che facciamo", è l'affermazione che apre il nuovo film di Gabriele Muccino (il tredicesimo in 27 anni di carriera), dal titolo Fino alla fine. Presentato nella sezione Gran Public della Festa del Cinema di Roma 2024, il film rappresenta inoltre una nuova incursione del regista nel mondo della gioventù e di tutta la sua incontenibile voglia di passioni e vita divorata attimo dopo attimo. Ciò era già avvenuto con i primi due film del regista, Ecco fatto (1998) e Come te nessuno mai (1999), per poi riproporsi nel 2016 con L'estate addosso ed ora, appunto, con questo suo nuovo progetto. film che arriva quattro anni dopo il maturo Gli anni più belli, per narrarci però non di anni bensì di un singolo giorno nella vita di cinque ragazzi.

Fino alla Fine di Gabriele Muccino : “Un film che l’adrenalina non la simula - ma la vive” - VelvetMAG ha raccolto le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti del cast e del regista presenti in Conferenza Stampa. Sceneggiatore con Paolo Costella, Gabriele Muccino torna al cinema con un action movie stratificato. Sul seti di “Fino alla Fine” @Foto Crediti Valentina Glorioso – VelvetMagLorenzo Richelmy Qual è il messaggio di questo film? Non è un film generazionale, quello che racconta il ... (Velvetmag.it)

Gabriele Muccino presenta Fino alla fine : “Per questo film ho abbandonato ogni comfort zone” - “Era anche da tempo che volevo realizzare un film con protagonista una donna, creatura misteriosa e indecifrabile che cerco qui di proporre attraverso quante più sfumature possibili”. Quasi tutti i miei film raccontano il mio modo di vedere e stare al mondo. . Un film girato due volte Fino alla fine, afferma Muccino, è un film unico. (Cinefilos.it)

