Ex Milan, Vincenzo Montella verso la panchina del Manchester United? La situazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha messo nel mirino l’ex allenatore del, come possibile erede di Ten Hag. LaUn allenatore italiano exsulladel. E’ questa l’indiscrezione che giunge direttamente dalla Turchia e vede come protagonista l’attuale C.T della nazionale di Hakan Calhanoglu,. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, infatti, ci sarebbe proprio l’exnella lista dei possibili eredi di Ten Hag. I Red Devils si trovano al 14esimo posto della classifica di Premier League e stanno faticando a prendere il ritmo. La società, però, sta perdendo la pazienza con il tecnico olandese e secondo quanto riportato da A Spor, il club inglese avrebbe già avuto un incontro con l’attuale C.T. della nazionale turca, per capire la fattibilità dell’operazione.