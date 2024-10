Dovbyk in Roma-Inter? Forti segnali e Juric pensa ad una mossa – CdS (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dovbyk e le ultime in vista di Roma-Inter, match in programma domenica sera alle 20.45. Ivan Juric può sorridere per l’ucraino. ALLARME RIENTRATO – Se da un lato, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Piotr Zielinski, dall’altro, invece, nessun problema per Artem Dovbyk in vista di Roma-Inter di domenica. Gara in programma allo stadio Olimpico. L’attaccante ucraino, come riferisce il Corriere dello Sport, sarà della partita. Dall’allenamento odierno a Trigoria, però, arriva un chiarissimo segnale sulle sue condizioni. L’attaccante ucraino, rientrato nella Capitale con un’infiammazione al ginocchio, ha lavorato tranquillamente in gruppo insieme ai compagni in vista della gara di domenica. Mostrando quindi di essere tutt’altro che in dubbio per Roma-Inter. Allarme rientrato, dunque, per Ivan Juric. Inter-news.it - Dovbyk in Roma-Inter? Forti segnali e Juric pensa ad una mossa – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)e le ultime in vista di, match in programma domenica sera alle 20.45. Ivanpuò sorridere per l’ucraino. ALLARME RIENTRATO – Se da un lato, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Piotr Zielinski, dall’altro, invece, nessun problema per Artemin vista didi domenica. Gara in programma allo stadio Olimpico. L’attaccante ucraino, come riferisce il Corriere dello Sport, sarà della partita. Dall’allenamento odierno a Trigoria, però, arriva un chiarissimo segnale sulle sue condizioni. L’attaccante ucraino, rientrato nella Capitale con un’infiammazione al ginocchio, ha lavorato tranquillamente in gruppo insieme ai compagni in vista della gara di domenica. Mostrando quindi di essere tutt’altro che in dubbio per. Allarme rientrato, dunque, per Ivan

Zielinski salta Roma-Inter! In mezzo c’è un acceso ballottaggio – CdS - Il sardo, scrive il Corriere dello Sport, è in ballottaggio con Frattesi per una maglia da titolare, soltanto tra oggi e domani però arriveranno indicazioni più chiare dalle sedute di allenamento ad Appiano. INFORTUNIO – Non si tratta di un infortunio fortunatamente grave per Zielinski. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League ... (Inter-news.it)

Antonello lascia l’Inter? La Roma ci prova! Tre scenari possibili – CdS - Per l’eventuale ruolo di AD non c’è infatti solo Antonello. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Con l’arrivo di Oaktree, scrive il Corriere dello Sport, il suo potere all’interno del club sembra esseri leggermente ridotto, ecco perché un’eventuale chiamata della Roma, con un suo ruolo sicuramente più di spicco, potrebbe farlo vacillare. (Inter-news.it)

Un Thuram tirato a lucido : Roma-Inter nel mirino! È sentenza – CdS - Thuram e i precedenti con la Roma: l’Inter si affida a Tikus DECISIVO – Il suo score, in questo inizio di stagione, è straordinario: 7 reti in 7 giornate. Ora un nuovo incontro. Simone Inzaghi ha avuto in questo senso un favore da Didier Deschamps, che gli ha preferito Kolo Muani. Marcus Thuram è pronto nuovamente a ricaricare il suo pallottoliere. (Inter-news.it)