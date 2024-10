Daniele Orsato | So cosa insegnare agli arbitri non è presunzione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex arbitro di Serie A,, ha appeso il fischietto al chiodo e in due diversi incontri in Abruzzo, prima a Sulmona e poi a Pratola Peligna, ha allontanato la possibiltà di intraprendere una carriera da presidente o designatore nell’Aia, spiegando invece di volersi mettere al servizio perai giovani, come riportano le testate locali: “Io stesso non so ancora direfarò in futuro, ma sicuramente sarò a disposizione degliitaliani. Non mi interessa fare il designatore. So invece. Non lo dico per, ma perché sono capace di mettere la mia esperienza al servizio dei giovani”.: “So, non è” SportFace.