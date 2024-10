Crollo di un palazzo storico a Torre del Greco: famiglie disperse e paura in centro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grave tragedia ha colpito Torre del Greco, un comune situato nella provincia di Napoli, dove un’imponente struttura storica ha subito un Crollo parziale a causa di un violento temporale. L’evento ha provocato un notevole impatto sulla comunità locale, costringendo diverse famiglie a lasciare le proprie abitazioni in un momento di grande panico. La situazione ha catturato l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno già lavorando per garantire la sicurezza dell’area e supportare i cittadini colpiti. Il Crollo del palazzo: dinamica e conseguenze Nella serata di mercoledì, le forti piogge e i forti venti hanno avuto un effetto disastroso su un antico palazzo situato in Piazza Fontana, noto per la sua storicità e la sua architettura. Gaeta.it - Crollo di un palazzo storico a Torre del Greco: famiglie disperse e paura in centro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una grave tragedia ha colpitodel, un comune situato nella provincia di Napoli, dove un’imponente struttura storica ha subito unparziale a causa di un violento temporale. L’evento ha provocato un notevole impatto sulla comunità locale, costringendo diversea lasciare le proprie abitazioni in un momento di grande panico. La situazione ha catturato l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno già lavorando per garantire la sicurezza dell’area e supportare i cittadini colpiti. Ildel: dinamica e conseguenze Nella serata di mercoledì, le forti piogge e i forti venti hanno avuto un effetto disastroso su un anticosituato in Piazza Fontana, noto per la sua storicità e la sua architettura.

