Conte: «Ragioniamo di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Conte, in conferenza stampa, ha parlato del ciclo di partita che aspetta il Napoli, a partire dall’Empoli. «Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita. Per noi ogni partita sarà difficile. Quando finirà la sosta eventualmente tireremo le somme». La conferenza di Conte Conte presenta in conferenza stampa Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata di Serie A. La partita si giocherà al Castellani domenica alle 12.3o. Ilnapolista.it - Conte: «Ragioniamo di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), in conferenza stampa, ha parlato del ciclo diche aspetta il Napoli, a partire dall’Empoli. «Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima. Laè contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare diin, la. Per noi ognisarà difficile. Quando finirà la sosta eventualmente tireremo le somme». La conferenza dipresenta in conferenza stampa Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Lasi giocherà al Castellani domenica alle 12.3o.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : partita la gara - pioggia in corsa - Il favorito principale sarà Marc Hirschi: l’elvetico si è imposto in diverse corse in Italia ultimamente, dalla Coppa Agostoni, al Memorial Pantani, passando per la Coppa Sabatini e arrivando al GP Industria&Artigianato. 12. 12. 12. 32 Il gruppo ha chiuso le operazioni preliminari e si avvia dal chilometro zero. (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : partita la gara! - 12. L’ascesa principale è quella del Monte Berico: uno strappetto di un chilometro al 7,8% ma con una pendenza massima che tocca anche il 12%. 12. Se riuscirà a reggere, per il finale è un nome spendibile Corbin Strong che ha un ottimo spunto veloce. 43 Partita la corsa! 12. Attenzione anche a Romain Gregoire e Magnus Cort Nielsen, ma ci possono provare anche alcuni italiani come Alessandro ... (Oasport.it)

Israele - Shimon : “Italia? Vogliamo essere competitivi - dobbiamo restare in partita per tutta la gara” - Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara, non mi piace il garbage time. Queste le sue parole: “Il match in questa situazione? Vediamo e sentiamo tutto, ma non possiamo controllare le cose, ci stiamo preparando, non guardando fuori. Shimon: L’Italia non può perdere punti? Dobbiamo … L’Italia non può perdere punti? Dobbiamo scendere in campo senza avere ... (Terzotemponapoli.com)