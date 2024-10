Circolazione ferroviaria Cuneo-Ventimiglia sospesa per frana: maltempo causa nuovi disagi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storica linea ferroviaria che collega Cuneo a Ventimiglia si trova attualmente bloccata a causa di un movimento franoso verificatosi nella serata di ieri. L’evento è il risultato di un’ondata di maltempo che ha colpito il territorio francese, causando preoccupazioni e complicazioni per i pendolari e i turisti. Tecnici e operai delle ferrovie francesi sono ora impegnati in verifiche approfondite volti a stabilire la portata dei danni e a garantire la sicurezza prima della ripresa della Circolazione. Dettagli sull’evento franoso La frana ha colpito un terrapieno situato a Vievola, un’area che aveva già subito danni significativi a seguito della tempesta Alex nel 2020. Da quell’episodio, il pendio è stato oggetto di riparazioni regolari da parte delle ferrovie francesi, ma l’ultima pioggia intensa ha evidenziato la fragilità della zona. Gaeta.it - Circolazione ferroviaria Cuneo-Ventimiglia sospesa per frana: maltempo causa nuovi disagi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storica lineache collegasi trova attualmente bloccata adi un movimento franoso verificatosi nella serata di ieri. L’evento è il risultato di un’ondata diche ha colpito il territorio francese,ndo preoccupazioni e complicazioni per i pendolari e i turisti. Tecnici e operai delle ferrovie francesi sono ora impegnati in verifiche approfondite volti a stabilire la portata dei danni e a garantire la sicurezza prima della ripresa della. Dettagli sull’evento franoso Laha colpito un terrapieno situato a Vievola, un’area che aveva già subito danni significativi a seguito della tempesta Alex nel 2020. Da quell’episodio, il pendio è stato oggetto di riparazioni regolari da parte delle ferrovie francesi, ma l’ultima pioggia intensa ha evidenziato la fragilità della zona.

