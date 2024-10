Agi.it - Cancella le immagini di videosorveglianza di casa: l'ex dg di Sogei finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Dai domiciliari al carcere: aggravamento della misura restrittiva, nel giro di pochi giorni, per Paolino lorio, ex direttore generale Business di, e per Massimo Rossi, imprenditore. I due erano stati arrestati lo scorso lunedì per un episodio di corruzione legato allo scambio di una tangente da 15mila euro. Iorio, in particolare, secondo quanto accertato dalla procura, avrebbeto ledei sistemi di, presenti nella sua abitazione, degli ultimi quindici giorni. Il giudice ha motivato il carcere ravvisando un concreto rischio di "inquinamento probatorio" e "reiterazione del reato". Se fossero in libertà, Iorio e Rossi potrebbero reiterare i comportamenti delittuosi contestati dalla procura. Iorio, tra l'altro, oggi si sarebbe dovuto presentare davanti al gip per l'interrogatorio. Ma ha preferito disertare l'appuntamento.