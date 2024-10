Cambiaso: “La Juventus è il mio Real.” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cambiaso: “La Juventus è il mio Real.” Douglas Luiz un genio, vi spiego le ‘Mottate’. Mi sono rovinato per Vlahovic”. Andrea Cambiaso, insostituibile alla Juventus per Allegri prima e Thiago Motta poi, è uno dei giocatori in rampa di lancio tra i bianconeri. Reduce da ottime prestazioni anche con la maglia della Nazionale, si è concesso a una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole. GAVETTA – “Io e Gatti siamo dei sopravvissuti, partiti dai dilettanti e arrivati alla Juve. Mi sento fortunato ogni giorno che apro gli occhi. Ho fame, ho voglia di arrivare. Se penso alla strada fatta e a dove sono oggi mi gira la testa. Quindi preferisco continuare a correre. Il calcio ti sbatte sotto i riflettori che sei ancora un ragazzino e non ti dà l’opportunità di sbagliare. Ti fa crescere in fretta. Terzotemponapoli.com - Cambiaso: “La Juventus è il mio Real.” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024): “Laè il mio.” Douglas Luiz un genio, vi spiego le ‘Mottate’. Mi sono rovinato per Vlahovic”. Andrea, insostituibile allaper Allegri prima e Thiago Motta poi, è uno dei giocatori in rampa di lancio tra i bianconeri. Reduce da ottime prestazioni anche con la maglia della Nazionale, si è concesso a una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole. GAVETTA – “Io e Gatti siamo dei sopravvissuti, partiti dai dilettanti e arrivati alla Juve. Mi sento fortunato ogni giorno che apro gli occhi. Ho fame, ho voglia di arrivare. Se penso alla strada fatta e a dove sono oggi mi gira la testa. Quindi preferisco continuare a correre. Il calcio ti sbatte sotto i riflettori che sei ancora un ragazzino e non ti dà l’opportunità di sbagliare. Ti fa crescere in fretta.

