Calendario 3^ giornata Serie A1 Femminile 2024/2025 volley: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Calendario della terza giornata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Si inizia sabato 19 ottobre con il derby piemontese tra Pinerolo e Cuneo, mentre domenica i riflettori si sposteranno sul big match tra Milano e Novara. Poi Conegliano scenderà sul campo di Roma, Scandicci ospiterà Perugia, Chieri sfiderà Firenze, Bergamo incontrerà Talmassons e Vallefoglia se la vedrà con Busto Arsizio. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildella terzadiA1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Si inizia sabato 19 ottobre con il derby piemontese tra Pinerolo e Cuneo, mentre domenica i riflettori si sposteranno sul big match tra Milano e Novara. Poi Conegliano scenderà sul campo di Roma, Scandicci ospiterà Perugia, Chieri sfiderà Firenze, Bergamo incontrerà Talmassons e Vallefoglia se la vedrà con Busto Arsizio. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due partite verranno trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.

