Calciomercato Milan Ruben Van Bommel si propone a Ibrahimovic  La situazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Van, figlio dell’ex centrocampista rossonero, sogna di giocare nel Diavolo e si è proposto avan– figlio dell’ex centrocampista delMark – ha le idee chiare e ha un sogno nel cassetto: quello di giocare per il club di via Aldo Rossi, per cui il papà ha anche conquistato lo scudetto del 2011. Ma la domanda che sorge spontanea è: ma chi è questoe soprattutto che ruolo ha? Parliamo di un centrocampista offensivo classe 2004 in forza all’AZ di Alkmaar, società con cui ilha grandi rapporti dopo aver messo a punto il colpo Tijjani Reijnders. Il giocatore in questione ha grandissime qualità offensive e le sue statistiche ne sono la testimonianza: 6 gol e 3 assist nelle 11 presenze complessive tra le varie competizioni.