Calciomercato Milan, può arrivare un difensore dalla Serie B? Il nome (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un giovane difensore potrebbe approdare al Milan nella sessione di Calciomercato invernale direttamente dalla Serie B. Ecco chi Il Milan ha messo nel proprio mirino Nicolò Bertola. La dirigenza rossonera ha individuato nel difensore centrale classe 2003 dello Spezia il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato della squadra. Il calciatore italiano potrebbe ringiovanire la difesa della formazione e portare appunto un'ulteriore quota italiana nel reparto. Il centrale difensivo ha finora realizzato otto presenze in Serie B guidando la retroguardia della squadra ligure e trovando anche la via del goal in due occasioni. Numeri e prestazioni che gli sono valsi la convocazione nella nazionale Under21 con cui si è reso protagonista di un'ottima partita contro l'Irlanda.

