Calcio: Strootman annuncia il ritiro dall'attività agonistica (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex Roma, Marsiglia e Cagliari chiude la sua carriera con quasi 550 partite tra i prò ROMA - Rimasto senza squadra dalla sua partenza dal Genoa avvenuta quest'estate, Kevin Strootman ha annunciato oggi sul suo account X il suo ritiro dall'attività agonistica. Il 34enne centrocampista olandese, che Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Strootman annuncia il ritiro dall'attività agonistica Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex Roma, Marsiglia e Cagliari chiude la sua carriera con quasi 550 partite tra i prò ROMA - Rimasto senza squadraa sua partenza dal Genoa avvenuta quest'estate, Kevinhato oggi sul suo account X il suo. Il 34enne centrocampista olandese, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La mia carriera è arrivata alla fine". Kevin Strootman annuncia il ritiro - Thank you football! pic. AGI - Rimasto senza squadra da questa estate, dopo l'ultima esperienza al Genoa, Kevin Strootman annuncia oggi sul suo account X il suo ritiro dall'attività agonistica. Dopo l'esperienza al PSV Eindhoven, Strootman, soprannominato 'la lavatrice' per la sua capacità di recuperare e 'ripulire' i palloni in mezzo al campo, si è allenato allo Sparta Rotterdam per poi ... (Agi.it)

Calcio - Kevin Strootman annuncia il ritiro - Grazie Calcio!“, il breve messaggio del 34enne, corredato dai loghi delle sue ex squadre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Strootman (@kevinstrootman) . Il centrocampista olandese, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Cagliari e Genoa, ha ringraziato tutti i club dove ha militato in un post su Instagram. (Lapresse.it)