(Adnkronos) – "Gli scrittori sono una piccola tribù di un villaggio più grande in cui c'è quello che chiamiamo cultura. L'istinto primo della Politica è in qualche modo controllarlo, indirizzarlo, segnarlo e gratificarlo della propria presenza. Ogni tentativo di controllare questo villaggio è stupido. La cosa da fare davvero è difendere il villaggio affinché sopravviva,

Buchmesse - Baricco : "Politica non controlli ma difenda villaggio della cultura" - "Qualsiasi tentativo di intimorire, censurare, perseguitare la letteratura non deve passare mai. Poi una chiosa sull'influenza degli eventi sulle sorti di uno scrittore: "Alcuni scrittori sono molto allineati al potere, così come alcuni scrittori acquisiscono visibilità per andare contro al potere. (Liberoquotidiano.it)

