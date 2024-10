Inter-news.it - Bucchioni, caso ultras Inter e Milan: «Attesa. Altrimenti tritacarne!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A parlare delEnzo. La sua risposta ad un ascoltatore che parlava già di provvedimenti per. GIUSTO ATTENDERE – La vicendasta continuando il suo iter. Ieri è stato ascoltato anche Hakan Calhanoglu, il quale ha parlato degli incontri con il capoarrestato Marco Ferdico e con Antonio Bellocco, assassinato ad inizio settembre da Andrea Beretta.risponde così ad un ascoltatore, probabilmente filo-juventino, il quale auspicava subito sentenze nei confronti dell’: «Sono molto sereno, aspetto che si muovano i giudici. La procura federale prima o poi ci dovrà dire se ci saranno provvedimenti o meno, come successo per il materiale della Juventus sulle plusvalenze. Ci sono regolamenti, sono stati violati, le carte cosa diranno. Io vedo tranquillo, con voglio anticipare i tempi, aspettiamo la fine del lavoro da parte dei giudici.