Borsa | Europa in ordine sparso nel finale Milano +04%

Borsa: Europa in ordine sparso nel finale, Milano +0,4% (Di venerdì 18 ottobre 2024) Borse europee in ordine sparso nel finale, con gli indici Usa contrastati in attesa dell'aggiornamento del rating di S&P e Fitch sull'Italia. Milano e Parigi guadagnano lo 0,4% e Francoforte lo 0,36%. Piatta (+0,03%), negativa invece Londra (-0,4%). Prosegue il calo del greggio, che scende sotto i 69 dollari (Wti -2,41% a 68,97 dollari al barile). Frena anche il gas (-1,15% a 39,18 euro al MWh) mentre corre l'oro (+0,94% a 2.712 dollari l'oncia), che si mantiene sui massimi di sempre. Il taglio dello 0,25% ai tassi della Bce rafforza il dollaro sopra quota 0,92 euro e a 0,77 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 117 punti, sui minimi degli ultimi 3 mesi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,8 punti il rendimento annuo italiano al 3,35% e quello tedesco di 2,5 punti sopra al 2,18%. Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso nel finale, Milano +0,4% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Borse europee innel, con gli indici Usa contrastati in attesa dell'aggiornamento del rating di S&P e Fitch sull'Italia.e Parigi guadagnano lo 0,4% e Francoforte lo 0,36%. Piatta (+0,03%), negativa invece Londra (-0,4%). Prosegue il calo del greggio, che scende sotto i 69 dollari (Wti -2,41% a 68,97 dollari al barile). Frena anche il gas (-1,15% a 39,18 euro al MWh) mentre corre l'oro (+0,94% a 2.712 dollari l'oncia), che si mantiene sui massimi di sempre. Il taglio dello 0,25% ai tassi della Bce rafforza il dollaro sopra quota 0,92 euro e a 0,77 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi scende a 117 punti, sui minimi degli ultimi 3 mesi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,8 punti il rendimento annuo italiano al 3,35% e quello tedesco di 2,5 punti sopra al 2,18%.

Rialzi sui bancari Sabadell (+2%), SocGen (+1,85%), Mps (+1,77%) e Bnp (+0,94%). Più caute Popolare Sondrio (+0,94%), e Intesa (+0,52%).

In luce tra i bancari Caixabank (+1,76%), poco mosse Intesa (+0,3%), Bbva (+0,26%), Commerzbank (+0,06%) e Unicredit (+0,5%), debole Mps (-0,75%). Leonardo guadagna il 2,11% in attesa dell'accordo con Rheinmetall (+1,41%), Kongsberg l'1,3%) e Thales l'1,09%.

In campo automobilistico corre Ferrari (+1,71%), poco mossa Stellantis (+0,1%), debole Volkswagen (-0,82%). Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a 0,92 euro, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund