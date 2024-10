Bonus bebè di 1000 euro, nido, mamme lavoratrici, congedi: aiuti alle famiglie nella Manovra 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata dal governo in conferenza stampa, e attesa in Parlamento il 21 ottobre, la Manovra 2025 introduce un insieme di misure destinate a sostenere le famiglie, con particolare attenzione ai nuovi nati, al sostegno per gli asili nido e a nuove agevolazioni fiscali. Partendo dal nuovo Bonus bebè da 1000 euro, fino alle novità in tema di Bonus asilo nido. E’ poi incluso il rifinanziamento della carta spesa Dedicata a te e l’aumento del congedo parentale retribuito all’80 per cento. La Manovra dovrà essere approvata in via definitiva da Camera e Senato entro il 30 dicembre 2024, per entrare in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2025. Ecco intanto tutte le principali misure destinate al welfare familiare, con focus sui Bonus e sugli aiuti destinati ai nuclei familiari e ai figli. Leggioggi.it - Bonus bebè di 1000 euro, nido, mamme lavoratrici, congedi: aiuti alle famiglie nella Manovra 2025 Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata dal governo in conferenza stampa, e attesa in Parlamento il 21 ottobre, laintroduce un insieme di misure destinate a sostenere le, con particolare attenzione ai nuovi nati, al sostegno per gli asilie a nuove agevolazioni fiscali. Partendo dal nuovoda, finonovità in tema diasilo. E’ poi incluso il rifinanziamento della carta spesa Dedicata a te e l’aumento del congedo parentale retribuito all’80 per cento. Ladovrà essere approvata in via definitiva da Camera e Senato entro il 30 dicembre 2024, per entrare in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio. Ecco intanto tutte le principali misure destinate al welfare familiare, con focus suie suglidestinati ai nuclei familiari e ai figli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aiuti alle famiglie 2025 - tutte le misure in Manovra : chi ci guadagna - In passato lo scorporo non era stato adottato, così molte famiglie si erano ritrovate con Isee più alti ed erano automaticamente state escluse da determinati benefici. Per scoprirne i dettagli occorrerà attendere di poter leggere il testo della Manovra. In sintesi, per calcolare i tetti delle agevolazioni fiscali si terrà conto, in maniera inversamente proporzionale, del numero dei componenti ... (Quifinanza.it)

Manovra - al via la revisione finale : si tratta sulle detrazioni per famiglie con figli - . timore è che le agevolazioni alla natalità possano penalizzare gli anziani e i nuclei senza figli, per cui i tecnici starebbero lavorando ad una soluzione che non lasci indietro nessuno; grande attenzione anche al concordato fiscale che potrebbe portare entrate inaspettate da utilizzare per migliorare. (Ildifforme.it)

Manovra : Nevi - 'famiglie e lavoro obiettivi strategici per Fi' - Una manovra per la crescita". Da un lato sostenere le famiglie, soprattutto quelle numerose, dall'altro le imprese e i lavoratori. (Adnkronos) - "La manovra che ha predisposto il governo punta a centrare due obiettivi strategici per Forza Italia. Così al Tg1 Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. (Liberoquotidiano.it)