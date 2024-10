Basket Serie B. Rimadesio, il primo ko. Poca energia a Legnano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo tre vittorie di fila arriva il primo stop stagionale della Rimadesio a Legnano contro gli Knights di Paolo Piazza. I brianzoli “durano“ 20 minuti e chiudono il primo tempo 47-41 sorretti da un Bartninkas infallibile. Desio anche avanti a secondo quarto inoltrato ma sul 39-41 la luce si spegne. Scali opera il break di 8-0 che porta le squadre all’intervallo poi Legnano sale e concede appena 10 punti alla formazione ospite che ben presto deve alzare bandiera bianca (93-73 il finale). Coach Gallazzi legge così il match: "Nonostante un primo tempo caratterizzato da tantissimi errori, e qui mi riferisco alle palle perse (18 in tutto, ndr), siamo riusciti a stare in partita. La chiave è stata la quantità di energia che Legnano è riuscita a produrre e che noi non abbiamo pareggiato". Ro.San. Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Rimadesio, il primo ko. Poca energia a Legnano Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo tre vittorie di fila arriva ilstop stagionale dellacontro gli Knights di Paolo Piazza. I brianzoli “durano“ 20 minuti e chiudono iltempo 47-41 sorretti da un Bartninkas infallibile. Desio anche avanti a secondo quarto inoltrato ma sul 39-41 la luce si spegne. Scali opera il break di 8-0 che porta le squadre all’intervallo poisale e concede appena 10 punti alla formazione ospite che ben presto deve alzare bandiera bianca (93-73 il finale). Coach Gallazzi legge così il match: "Nonostante untempo caratterizzato da tantissimi errori, e qui mi riferisco alle palle perse (18 in tutto, ndr), siamo riusciti a stare in partita. La chiave è stata la quantità dicheè riuscita a produrre e che noi non abbiamo pareggiato". Ro.San.

