Ascolti tv, i dati del 17 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bene la nuova stagione di Don Matteo Nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai Uno, la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo 14 porta a casa 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 Endless Love ottiene 2.540.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 L'Altra Italia si ferma a 169.000 spettatori pari all'1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ottiene 821.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi registra 665.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 833.000 spettatori e il 6.2%. L'articolo Ascolti tv, i dati del 17 ottobre 2024 proviene da 361 Magazine.

Mainz 05-RB Lipsia (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 30) : formazioni - quote - pronostici - I padroni di casa hanno vinto senza faticare sul campo del St. Salito in vetta assieme al Bayern Monaco prima della sosta, il RB Lipsia di Rose cerca conferme nella sfida sul campo del Mainz 05 di Henriksen. È al momento in casa che i biancorossi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Camera di Commercio Irpinia-Sannio - i dati "Excelsior" nel mese di ottobre 2024 - Per il trimestre ottobre–dicembre 2024 sono programmate 6. Se si considera solo il dato relativo al mese di ottobre le entrate stimate sono 2. 070 nel Sannio. 870 assunzioni in provincia di Avellino e 4. . 780 in Irpinia e 2. Ciò è quanto emerge dal Bollettino mensile. . . 780 in provincia di Benevento. (Avellinotoday.it)

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Sabato 19 ottobre 2024 - Siate sempre sinceri e diretti. Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 19 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. (Tpi.it)