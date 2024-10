AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Virtus Bologna completa la prima settimana del doppio turno in Eurolega con una trasferta proibitiva in programma oggi, venerdì 18 ottobre, contro l’AS Monaco – inizio del match previsto alle ore 19:00 – per la quarta giornata della regular season 2024-2025. Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con i bianconeri reduci da due ko interni contro Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas ed uno esterno contro l’ASVEL Villeurbanne. Serve una reazione per cercare di risalire la china in classifica ed evitare di perdere terreno rispetto alle altre squadre, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia che proveranno a trascinare i compagni insieme al neo-arrivato Will Clyburn. Oasport.it - AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lacompleta la prima settimana del doppio turno incon una trasferta proibitiva in, venerdì 18 ottobre, contro l’AS– inizio del match previsto alle ore 19:00 – per la quarta giornata della regular season 2024-2025. Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con i bianconeri reduci da due ko interni contro Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas ed uno esterno contro l’ASVEL Villeurbanne. Serve una reazione per cercare di risalire la china in classifica ed evitare di perdere terreno rispetto alle altre squadre, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia che proveranno a trascinare i compagni insieme al neo-arrivato Will Clyburn.

