Andrea Presti, la dieta da bodybuilder: "Assumo più di 6500 calorie al giorno, schiavitù psicologica" (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Andrea Presti è salito per ben tre volte sul palco del Mr. Olympia, la manifestazione e l'aspirazione più alta per ogni culturista nel mondo. Andrea Presti è un bodybuilder professionista che ha dedicato la sua vita allo sport: il bodybuilding, letteralmente "la costruzione del corpo". Duro allenamento e dieta ferrea sono gli aspetti fondamentali di questa disciplina. Il vero lavoro, come dicono i maggiori esponenti, si fa a tavola e proprio recentemente Andrea Presti ha detto la sua a riguardo spiegando com'è composta la sua dieta. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT, Andrea Presti ha raccontato quanto sia importante la disciplina e la costanza in questo sport. Nel bodybulding esistono due fasi importanti a cui tutti vanno incontro se l'obiettivo è quello di salire sul palco per gareggiare.

Andrea Presti - la dieta da bodybuilder : “Assumo più di 6500 calorie al giorno - schiavitù psicologica” - Il bodybuilder campione italiano è stato ospite del podcast Passa dal BSMT Andrea Presti è salito per ben tre volte sul palco del Mr. Andrea Presti è un bodybuilder professionista che ha dedicato la sua vita allo sport: il bodybuilding, letteralmente "la costruzione […]. Olympia, la manifestazione e l'aspirazione più alta per ogni culturista nel mondo. (Sbircialanotizia.it)

“Non siamo solo energumeni con un tanga oliato. Ingerisco fino a 6.500 calorie al giorno - mangiare così tanto è faticoso” : parla il bodybuilder Andrea Presti - 500 calorie) taglio delle calorie, che possono toccare anche le 2. “Siamo ciò che mangiamo”, direbbe il filosofo Feuerbach. Alzare ed abbassare drasticamente l’assunzione di calorie richiede abitudine ed uno sforzo psico-fisico non indifferente. Dietro ad una montagna di muscoli non c’è solo l’allenamento. (Ilfattoquotidiano.it)

"Assumo 6.500 calorie al giorno - il cibo è diventato una schiavitù psicologica". Lo sfogo del body builder Andrea Presti - Il body builder sfata un mito: mangiare tanto non è il sogno di tutti e spesso lo vediamo anche con i mangiatori competitivi che concepiscono il cibo come un mezzo per fare spettacolo e non come un piacere. Te la stai godendo?” No, perché hai fatto la cazzata in più ti senti anche in colpa, sicuro di volerlo fare?». (Gamberorosso.it)