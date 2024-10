Anticipazionitv.it - Amici 24, inaspettato incidente in studio per un allievo: cade un banco

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La puntata di24 che andrà in onda il 20 ottobre 2024 si preannuncia ricca di momenti divertenti e spensierati, oltre a scene di tensione e sorprese. Tra i contenuti più attesi c’è un video in cui gli allievi si cimentano con il linguaggio della generazione Z, usando espressioni come “bro” e “crush”, creando dialoghi confusi ma esilaranti per chi non è familiare con questi termini. Anche la sfida di Senza Cri ha riservato attimi di grande intensità, sfociati in un gesto d’entusiasmo di Ilan che si è trasformato in una scena comica inaspettata. Gli spettatori sono pronti a godersi la puntata tra risate e colpi di scena.24: un video esilarante tra slang e cultura Gen Z Un momento particolarmente divertente della nuova puntata di24 sarà un video in cui i ragazzi si esprimono utilizzando il linguaggio tipico della generazione Z.