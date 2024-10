America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-7 e 8, tv, programma, streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) oggi venerdì 18 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona dopo il giovedì di riposo, Team New Zealand conduce per 4-2 su Ineos Britannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I britannici hanno reagito mercoledì pomeriggio, imponendosi in gara-5 grazie a un clamoroso errore in partenza degli avversari e poi in gara-6 dopo uno spettacolare scatto al via e contenendo il tentativo di rimonta dei rivali. Il confronto si è riaperto dopo il micidiale uno-due firmato da Ben Ainslie e compagni, che ampiamente sfavoriti nel pronostico sono riusciti a trovare il guizzo per mettere pressione ai Kiwi. Oasport.it - America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-7 e 8, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)venerdì 18 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata dellaCup. Si torna in acqua a Barcellona dopo il giovedì di riposo, Team Newconduce per 4-2 suBritannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I britannici hanno reagito mercoledì pomeriggio, imponendosi in-5 grazie a un clamoroso errore in partenza degli avversari e poi in-6 dopo uno spettacolare scatto al via e contenendo il tentativo di rimonta dei rivali. Il confronto si è riaperto dopo il micidiale uno-due firmato da Ben Ainslie e compagni, che ampiamente sfavoriti nel pronostico sono riusciti a trovare il guizzo per mettere pressione ai Kiwi.

