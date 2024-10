Allerta meteo sabato 19 ottobre, scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Campania. L’elenco aggiornato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il maltempo previsto per sabato 19 ottobre 2024 ha spinto diverse amministrazioni locali a chiudere le scuole già dal pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre. L'articolo Allerta meteo sabato 19 ottobre, scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Campania. L’elenco aggiornato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il maltempo previsto per192024 ha spinto diverse amministrazioni locali a chiudere legià dal pomeriggio di oggi, venerdì 18. L'articolo19in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : programma - orari e ordine di gioco sabato 19 ottobre - 30. Il programma delle semifinali dell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. IL PROGRAMMA CENTRE COURT non prima delle 14. Prosegue il torneo da sogno di Stan Wawrinka, che a 39 anni suonati cerca l’ennesima finale nel circuito maggiore. 30 (WC) Wawrinka vs (4) Paul non prima delle 18. 00 (PR) Stricker/(3) Dimitrov vs (7) Griekspoor/(2) Ruud The post Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di ... (Sportface.it)

Bayern Monaco-Stoccarda (sabato 19 ottobre 2024 ore 18 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Kompany senza Musiala - Hoeness recupera Woltemade - Bavaresi beffati nel finale al Deutsche Bank Park contro un Eintracht mai domo e capace di rimontarli e strappare un punto preziosissimo in classifica. I bavaresi rimangono primi in classifica, ma vengono raggiunti dal Lipsia a quota 14, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Seconda forza dell’ultima Bundesliga contro la terza classificata; il big match del settimo turno vede ... (Infobetting.com)

Maltempo in Toscana : codice giallo per nove province - sabato 19 ottobre - La perturbazione che ha interessato nelle ultime ore la regione si sposta verso levante, ma domani, sabato 19 ottobre, la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo tornerà ad interessare la Toscana. . I temporali che hanno colpito ieri, giovedì, almeno metà Toscana si sono per ora placati. (Firenzepost.it)