Alleanza Verdi Sinistra: "Piazza del Duomo chiusa al pubblico e 'privatizzata' per un evento su invito" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chiusura di corso Garibaldi e di Piazza del Duomo per l'inaugurazione di un negozio privato: a contestare la scelta del Comune di concedere il suolo pubblico, interrompendo così il transito e la sosta nella seconda Piazza centrale della città, quella del Duomo, è Alleanza Verdi-Sinistra, ed in Forlitoday.it - Alleanza Verdi Sinistra: "Piazza del Duomo chiusa al pubblico e 'privatizzata' per un evento su invito" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chiusura di corso Garibaldi e didelper l'inaugurazione di un negozio privato: a contestare la scelta del Comune di concedere il suolo, interrompendo così il transito e la sosta nella secondacentrale della città, quella del, è, ed in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Omar Bassi - morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo : ‚ÄúVogliamo giustizia‚ÄĚ - ¬†Vogliamo anche capire come √® possibile che al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate milanese ¬†gli hanno fatto una Ta¬†c solo perch√© ho insistito io e poi lo hanno dimesso con una prognosi di tre giorni e un antidolorifico". Milano, 13 ottobre 2024 ‚Äď "Vogliamo giustizia e la vogliamo ora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina di Omar Bassi il 23enne di Bollate morto lo scorso 5 agosto ... (Ilgiorno.it)

Omar Bassi - morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo : ‚ÄúVogliamo giustizia‚ÄĚ - Presidio piazza Duomo Giustizia per Omar Bassi, Milano, 13 Ottobre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Le carte in mano alla Procura di Busto Arsizio In questi due mesi e mezzo amici e familiari hanno organizzato diversi flashmob per tenere accesi i riflettori sulla drammatica vicenda, ora attendono la chiusura delle indagini da parte della Procura di Busto Arsizio, e poi, se sar√† necessario, ... (Ilgiorno.it)

Festival dello Sport - Trento : Roose sorvola piazza Duomo sullo slackline a 30 metri di altezza - Il 32enne estone, detentore di tre campionati mondiali e unico nell‚Äôimpresa di double backflip, ha preso parte alla kermesse organizzata dalla ‚ÄėGazzetta dello Sport‚Äô e Trentino Marketing anche per ripercorrere le tappe pi√Ļ significative della sua carriera di sport estremo. 074 metri, oggi ha ‚Äúvolato‚ÄĚ su piazza Duomo a 30 metri di altezza per ben 140 metri di lunghezza. (Lapresse.it)