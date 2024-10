Movieplayer.it - Alicia Silverstone raggiunge Emma Stone nel nuovo film di Yorgos Lanthimos: Bugonia

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova collaborazione tra il regista greco e l'attrice due volte Premio Oscar potrà contare anche sull'idolo anni '90ha appena aggiuntoal cast stellare di, il suo prossimofantascientifico che lo vedrà collaborare per la quarta volta consecutiva con la sua attrice feticcio. Conosciuta soprattutto per il suo ruolo iconico di Cher in Ragazze a Beverly Hills (che ha ripreso l'anno scorso durante uno spot del Super Bowl), laera apparsa anche nel thriller psicologico didel 2017 Il sacrificio del cervo sacro. L'ultimodel regista nominato agli Oscar, in cui sarà presente anche Jesse Plemons, seguirà due giovani ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore