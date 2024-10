Albero crolla sulle auto a Milano a causa del maltempo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un Albero posizionato sul ciglio della strada è crollata invadendo la carreggiata mentre un'auto percorreva la via. È successo nella serata di giovedì in viale Legioni Romane. La caduta dell'Albero, per un puro caso, non ha provocato feriti ma solo un grande spavento. L'auto, una Lancia Ypsilon Milanotoday.it - Albero crolla sulle auto a Milano a causa del maltempo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unposizionato sul ciglio della strada èta invadendo la carreggiata mentre un'percorreva la via. È successo nella serata di giovedì in viale Legioni Romane. La caduta dell', per un puro caso, non ha provocato feriti ma solo un grande spavento. L', una Lancia Ypsilon

Maltempo - grosso albero crolla sulla strada : paura a Galbiate - Paura a Galbiate nella notte fra giovedì e venerdì. Il maltempo ha contribuito al crollo di un albero di grosse dimensioni sulla carreggiata, in via Lecco. Per fortuna, complice anche l'ora tarda, nessun veicolo e nessuna persona sono rimasti coinvolti nell'incidente. Erano circa le 2.30... (Leccotoday.it)

Paura in centro a Milano - albero crolla sui passanti : due in ospedale - . . È successo nella tarda mattinata di giovedì, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Un albero di piazza Lega Lombarda a Milano (pieno centro della città) è crollato travolgendo due passanti. I due feriti sono stati accompagnati in ospedale, ma nessuno dei. (Milanotoday.it)

Crolla albero alle materne. Attimi di paura tra i bimbi - Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Per l’amministrazione, "le procedure di monitoraggio, messe in atto a seguito degli eventi climatici avversi di questi ultimi giorni, sono stati provvidenziali e utili a evitare rischi. La prossima settimana si terrà un’assemblea con genitori e maestre con gli assessori alla Scuola e ai Lavori Pubblici, Ara e Simone Borsari, oltre ai tecnici responsabili ... (Ilrestodelcarlino.it)